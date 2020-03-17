AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tavuk üretim tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 16.30 sıralarında Mustafakemalpaşa'nın Ayaz Mahallesi'nde damızlık üretimi yapan tavuk üretim tesisinde elektrik kontağından çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sararken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, tesis kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında tesisin boş olduğu ve gelecek yeni tavuklar için temizlenip bekletildiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-03-17 21:05:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.