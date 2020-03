Alacak kavgasında darbedilip vurulan kişi öldü, 3 kişi tutuklandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, alacak-verecek nedeniyle tartıştığı B.Y. (25) ve 6 arkadaşı tarafından darbedilen ardından tabancayla vurulan F.B., yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 kişiden, B.Y. ve arkadaşları F.Y. ile O.K. tutuklandı.

Olay, pazar günü merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. F.B. (33) evinin önünde borç alma nedeniyle husumetli olduğu B.Y. (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y.'nin arkadaşları F.Y. (24), K.E (23), K.A (25), O.K. (23), E.E (24) ve İ.K (24) olay yerine gelip, F.B.'yi darbederek otomobile bildirdi. B.Y. ve arkadaşları, F.B.'yi Esenevler Mahallesi'ndeki boş araziye götürdü. Burada B.Y., otomobilin içinde F.B.'yi tabancayla göğsünden vurdu. Daha sonra paniğe kapılan B.Y. arkadaşlarıyla ağır yaralı olan F.B.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakıp, kaçtı. Burada tedaviye alınan F.B., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

200 GÜVENLİK KAMERASININ GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güvenlik kameraları başta olmak üzere çevredeki yaklaşık 200 kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Sabahın erken saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, cinayet şüphelisi 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişiden B.Y., F.Y. ve O.K. 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.A., K.E., E.E. ve İ.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-03-17 21:22:01



