Sigara akciğere hasar verdiği kadar ses tellerini de etkiliyor

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ersin Şen, sigara kullanımının akciğere verdiği zarar karar ses tellerine de zarar vererek ses kısıklığına sebep olduğunu söyledi.

Sesin üç sistemin uyumlu çalışması ile oluştuğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ersin Şen, “Birincisi enerjiyi oluşturan sistem akciğerler, karın ve sırt kaslarıdır. İkincisi titreşen sistem ses telleridir. Üçüncüsü ise rezonatör sistem yani farinks, dil, damak, dudaklar, burun ve paranazal sinüslerdir. Akciğerler, karın ve sırt kaslarının oluşturduğu basınçlı hava, ses tellerinin titreşmesine sebep olur. Oluşan ses temel sestir. Temel ses rezonatör sistemin etkisi ile insana özgü tınıya sahip sese dönüşür. Sesin şiddetini ses telleri altında oluşan basıncın büyüklüğü belirlemektedir. Bu basınç ne kadar yüksek ise sesin şiddeti de o kadar büyük olur. Ses tellerinin gerginliği ve boyu arttıkça sesin saniyedeki titreşim sayısı yani frekansı artarak ses incelir. Ses kısıklığı, hastaların sıkça ses kalitelerindeki değişimi tanımlamada kullandıkları bir terimdir. Aslında bu terim vokal trakt boyunca olabilecek herhangi bir patolojiyi tanımlıyorsa da, esas olarak ses tellerindeki patolojik titreşim sonucu oluşan, gırtlağın fonksiyon bozukluğudur” dedi.

Ses kısıklığının temel olarak iki ayrı kategoriye ayrıldığını ifade eden Şen, “Bunlardan birincisi akut yani ani gelişen, diğeri ise kronik yani müzminleşmiş ses kısıklığıdır. Akut ses kısıklıkları, genellikle gırtlaktaki bölgesel enflamasyonlar sonucunda oluşur. Etyolojide enfeksiyonlar, sesin hatalı veya aşırı kullanımı ve sigara kullanımı bulunmaktadır. Kronik ses kısıklıkları ise, ses teli polibi, ses teli nodülü, gırtlağın kötü hastalıkları, nörolojik bozukluklar, sigara kullanımına bağlı kronik irritasyon, mideden gelen asit kaçağı veya herhangi bir patolojik durum olmaksızın fonksiyonel sebepler olabilir” diye konuştu.

Yapılan kulak burun boğaz muayenesi sonrasında tespit edilen sebebe yönelik olarak medikal, cerrahi ve konuşma eğitimi tedavileri uygulandığını belirten Şen, “Ses kısıklığı iki haftadan uzun sürmüşse, ses kısıklığı ile birlikte grip veya soğuk algınlığı dışında bir ağrı, kanlı öksürük, yutma güçlüğü, boğazda kitle hissi, birkaç günden fazla süren tam ses kaybı veya seste ciddi değişiklik olduğu durumlarda derhal kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır” dedi.

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