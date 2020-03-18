TFF 1´inci Lig´de goller son düzlükte geliyor



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1´inci Lig´de bu sezon, şu ana dek atılan gollerin dörtte biri, son çeyrek dilimi ve uzatma anlarında kaydedildi. Bursaspor´da 16 farklı isim gol sevinci yaşarken, Bursa ekibi de ligin modeline uydu.

TFF 1´inci Lig´de 28 hafta geride kaldı. Hatayspor´un liderliğinde geçilen haftalarda ise toplamda 18 ekip, 614 kez gol sevinci yaşadı. Bu gollerin dörtte biri ise son çeyrek dilimde geldi. Bugüne kadar oynanan mücadelelerin son 15 dakikası ve uzatmalarına bakıldığında, 159 golün kaydedildiği görülüyor. Ayrıca gollerin önemli bir kısmı da ikinci yarılarda gelirken; ekipler ilk yarılarda 249, ikinci yarılarda ise 364 gol buldu. Bu rakam ise toplam gollerin yaklaşık yüzde 60´lık kısmını kapsarken, son anlarda atılan goller birçok mücadelenin de sonucuna tesir etti.

Bursaspor da, ligin genelinde olduğu gibi golü en fazla son çeyrek dilimde buluyor. Ligde geride kalan haftalarda toplamda 43 gol kaydeden ve ligin en golcü ekiplerinden biri olan Bursa temsilcisinin, golleri yüzde 28´lik bölümünü son çeyrek ve uzatma dilimlerinde geldi. Gollerin yüzde 53´lük kısmı da ikinci yarılarda görülürken Bursa ekibi; 0-15 dakikaları arası 8 gol, 16-30 dakikalar arası 3 gol, 31-45 dakikalar arası ve uzatmalarda 9 gol, 46-60 dakikalar arası 9 gol, 61-75 dakikalar arası 2 gol, 76-90 dakikalar arası ve uzatmalar da ise 12 gol buldu.

TFF 1´inci Lig´de gol krallığı yarışında Altay´dan Marco Filipe Lopes Paixao, 17 golle zirvede bulunurken; Bursaspor´un en golcü ismi ise Yevgen Seleznov oldu. Ukraynalı oyuncu, ligde geride kalan haftalarda 8 kez rakip ağları havalandırdı. Seleznov´u ise 7 golle Kubilay Kanatsızkuş takip etti. Toplamda 16 farklı oyuncunun gol sevinci yaşadığı Bursa temsilcisinde, Abdullahi Shehu, Recep Aydın, Özer Hurmacı ve Abdou Razack Traore'nin 3´er golü bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-03-18 11:38:15



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