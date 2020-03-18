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Prof. Akalın: “Öğrenciler tatilde fizikî temas kurmasın, kişisel hijyene önem versin”

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın, gençlere koronavirüsten korunmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Akalın, en ciddi tedbirin fizikî temastan kaçınmak ve kişisel hijyene önem vermek olduğunu söyledi.

Prof. Akalın: “Öğrenciler tatilde fizikî temas kurmasın, kişisel hijyene önem versin”

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın, gençlere koronavirüsten korunmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Akalın, en ciddi tedbirin fizikî temastan kaçınmak ve kişisel hijyene önem vermek olduğunu söyledi.
BUÜ Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın, bütün dünyayı etkileyen yeni koronavirüs (SARSCoV2) salgını sebebiyle eğitime ara verilmesiyle evlerine dönen gençler için uyulması gereken kurallar listesi yayımladı. Hastalıktan korunmak, salgını önlemek için öğrencileri tatil boyunca bilgilendirmeye devam edeceklerini aktaran Prof. Dr. Halis Akalın, koronavirüs belirtilerini şu şekilde açıkladı:
“Virüs esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hastaların öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara elleri ile temas eden diğer kişilerin ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesiyle bulaşmaktadır. Hastalık emâreleri virüse maruz kaldıktan 214 gün içinde başlayabilmektedir. Virüsün sebep olduğu hastalığın (COVID19) yaygın belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Daha ağır vak’alarda, akciğer enfeksiyonu (zatürree), ağır akut solunum sendromu yani ânî gelişen solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Virüs bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80’i hastalığı çok hafif ya da hiç belirti olmadan geçirmektedir. Yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda hastalık daha ağır seyretmektedir” dedi.
Türkiye’de salgının etkilerini asgari seviyede düzeyde tutmak üzere gerekli bütün tedbirlerin alındığının edildiğinin altını çizen Akalın, bu önlemlerin başarılı olabilmesi için şahsî sorumlulukların da yerine getirilmesi gerektiğine işaret etti.
Prof. Dr. Halis Akalın, salgını kontrol etmek ve hasta olmamak için herkesin yapması gerekenleri şöyle özetledi:
1. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkayın ve kâğıt havlu ile kurulayın. Su ve sabun yoksa alkollü el antiseptikleri (23 ml avuç içine alarak) ya da kolonya ile ellerinizin tüm yüzeylerine temas edecek şekilde ovalayın ve el hijyenini sağlayın.
2. Ellerinizle ağzınıza, burnunuza, gözünüze ve yüzünüze dokunmayın.
3. Kalabalık ortamlara girmeyin. Temas edeceğiniz kişilerle aranızda en az 1 metre mesafe bırakın ve görüşmelerinizi kısa tutun.
4. Mümkün olduğu kadar ev ortamında kalmaya çalışın. Sosyal faaliyetlerinizi cep telefonu ve bilgisayar ortamından sürdürün.
5. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık veya öksürük gibi üst solunum yolu hastalığı belirtileriniz varsa, diğer kişileri korumak için mutlaka tıbbî maske takın. Böylece hastalığınızın başkasına geçmesini önlersiniz. Bu dönemde evde kalmaya özen gösterin. Solunum yolu hastalığı belirtileri olan kişilerden uzak durun.
6. Eğer ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi sık görülen COVID19 hastalığı belirtileriniz varsa mutlaka 184 SABİM hattını arayın.
7. Öksürme veya hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu kâğıt mendil ile kapayın. Kâğıt mendili çöp kutusuna atın. Kâğıt mendil yoksa dirsek iç kısmını kullanın. El hijyenini sağlayın.
8. Tokalaşma, kucaklaşma, sarılma, öpüşme ve kafa tokuşturma gibi hareketlerden kaçının.
9. Erasmus veya diğer programlara katılıp yurtdışından gelen arkadaşlarınızın, geliş tarihinden itibaren 14 gün evlerinde karantinada kalmaları gerekmektedir. Bu süre içinde onları ziyaret etmeyin ve doğrudan görüşmeyin. Onlara karantinada kalmalarının önemini hatırlatın.
10. Yurtdışından gelen yakınlarınızı ziyaret etmeyin ve görüşmeyin.
11. Derslerinizi takip etmek için evinizden internete bağlanın.
12. Bu dönemde yaşlı büyüklerinizi ziyaret etmeyin. Hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı, kronik akciğer, kronik karaciğer, kronik böbrek hastalığı ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişileri ziyaret etmeyin. Onlar ile aynı evde yaşıyorsanız, onları korumak adına mümkün olduğunca onlarla yakın temas etmeyin. Odaları sık sık havalandırın.
13. Dengeli bir şekilde beslenin. Mümkün olduğunca diyet yapmaktan kaçının.
14. Uykusuz kalmayın ve uykunuzu tam alın.
15. Sigara içiyorsanız, bırakmak için en iyi zaman olduğunu unutmayın. Sigara bildiğiniz gibi kronik akciğer hastalıklarına sebep olmakta ve COVID19 hastalığı bu kişilerde çok daha ağır seyretmektedir.
16. İçeceklerinizi paylaşmayın. Birçok midebarsak hastalığı veya solunum yolu hastalığı yapan mikroorganizmalar bu yol ile bulaşabilir.
17. Egzersiz yapmaya özen gösterin.
18. Dokunduğunuz yüzeyleri ve objeleri sık sık temizleyin. Sık temas edilen kapı kolları gibi yerler de sık sık temizlenmelidir. Evdeki temizlik normal deterjanla her zaman olduğu gibi yapılmaya devam edilebilir.
19. Sosyal medyadaki her habere itibar etmeyin. Merak ettiğiniz soruların cevaplarına “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” web sayfasından(https://hsgm.saglik.gov.tr) ulaşabilirsiniz.
20. Üniversitemiz dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Üniversitemiz web sayfasını takip ederek bu konudaki duyurularımızı izlemeye devam edin.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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