Direğe çarparak durabildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Direğe çarparak durabildi

İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir araç elektrik direğine çarptı.

Direğe çarparak durabildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir araç elektrik direğine çarptı.
Mezarlık bayırında bugün saat 13.05’te trafik kazası meydana geldi. 16 KKF 35 plakalı Sercan E. idaresindeki araç, mezarlık bayırına çıkarken, ara yoldan yola çıkan 16 EJM 06 plakalı Feridun O. yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Sercan E, orta refüjdeki direğe çarparak durabildi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Trafik ekipleri tarafından tutanak tutularak olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Cenaze namazını birer metre mesafeyle saf tutarak kıldılar  
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cenaze namazını birer metre mesafeyle saf ...
Osmangazi’de camiler dezenfekte edildi Osmangazi’de korona virüsü seferberliği
YEREL HABERLER Osmangazi’de camiler dezenfekte edildi Osmangazi’de ...
İznik Ovası'nı don vurdu
YEREL HABERLER İznik Ovası'nı don vurdu
Tuvalette doğurduğu bebeğini poşete sarıp portmantoya sakladı Bebeğinin ölümüne sebep olan anne, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Tuvalette doğurduğu bebeğini poşete sarıp portmantoya ...
Cenaze namazını birer metre mesafeyle saf tutarak kıldılar
YEREL HABERLER Cenaze namazını birer metre mesafeyle saf tutarak ...
Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri ...
Marmara'nın tarım ambarı İznik'i don vurdu
YEREL HABERLER Marmara'nın tarım ambarı İznik'i don vurdu
Diyanet-Sen'den cemaatle namaz açıklaması
YEREL HABERLER Diyanet-Sen'den cemaatle namaz açıklaması
Bursa'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları
YEREL HABERLER Bursa'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları
Acemler trafik yükünden arındırılıyor Büyükşehir, Acemler Kavşağı’nın Çevreyolu bağlantı koluna 2 şerit daha ilâve ediyor
YEREL HABERLER Acemler trafik yükünden arındırılıyor Büyükşehir, ...
Prof. Akalın: “Öğrenciler tatilde fizikî temas kurmasın, kişisel hijyene önem versin”
YEREL HABERLER Prof. Akalın: “Öğrenciler tatilde fizikî temas ...
TFF 1´inci Lig´de goller son düzlükte geliyor
YEREL HABERLER TFF 1´inci Lig´de goller son düzlükte geliyor
Bursa'da 18 Mart törenleri
YEREL HABERLER Bursa'da 18 Mart törenleri
Gelir vergisi beyanâmesi ertelendi
YEREL HABERLER Gelir vergisi beyanâmesi ertelendi
Başkan Aktaş'tan kira müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Aktaş'tan kira müjdesi
(Görüntülü) Köprüden atlayan genci yakalayan mehter başı İnsanlık görevimi yaptım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Köprüden atlayan genci yakalayan mehter ...
Otomobil refüjdeki ağaçları yerinden söktü
YEREL HABERLER Otomobil refüjdeki ağaçları yerinden söktü
Sigara akciğere hasar verdiği kadar ses tellerini de etkiliyor
YEREL HABERLER Sigara akciğere hasar verdiği kadar ses tellerini de ...
"Virüsü temizleyeyim" diye dolandırdı Yerel mahkeme güveni kötüye kullanma suçundan mahkum etti, Yargıtay dolandırıcılık suçlarının uzlaşma kapsamına alındığı gerekçesiyle mahkumiyeti bozdu
YEREL HABERLER "Virüsü temizleyeyim" diye dolandırdı Yerel mahkeme ...
30 ile 50 yaş arası kadınlar haşimatoya dikkat Şehir hayatı yaşayan orta yaşlı kadınlar risk altında
YEREL HABERLER 30 ile 50 yaş arası kadınlar haşimatoya dikkat Şehir ...
Koronavirüsle mücadelede, önemli ürünlerin ihracına ‘ön onay’ şartı
YEREL HABERLER Koronavirüsle mücadelede, önemli ürünlerin ihracına ...
Köprüden atlayan genci yakalayan mehter başı: İnsanlık görevimi yaptım
YEREL HABERLER Köprüden atlayan genci yakalayan mehter başı: ...
Bursa'da teleferik saatleri güncellendi
YEREL HABERLER Bursa'da teleferik saatleri güncellendi
Esnafın dikkatiyle yönünü şaşıran yaşlı adam evine götürüldü
YEREL HABERLER Esnafın dikkatiyle yönünü şaşıran yaşlı adam evine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X