İnegöl Belediye Başkan Vekili Kara, kalp krizinden hayatını kaybetti 

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kara (67) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İnegöl Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kara, saat 16.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından çağrılan ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kara'nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hastaneye gelerek, acılı aileye baş sağlığı diledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-03-18 16:40:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.