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Doktorlar askeri üniforma ile hizmet verdi

İHA

Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlar, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına askeri üniforma giyerek, poliklinik hizmeti verdi.

Doktorlar askeri üniforma ile hizmet verdi

Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktorlar, Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı anısına askeri üniforma giyerek, poliklinik hizmeti verdi.
Vatanı korumak için canlarını feda eden aziz şehitleri anmak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy, poliklinik hizmeti için gelen vatandaşların önce şaşırdıklarını ardından destek verdiklerini vurguladı.
Etkinliği organize eden Dr. Ahmet Gülen ise, “Çocuk polikliniğimizde arkadaşlarımızla askeri üniforma ile hastalarımıza bakıp, gelen çocuklarımıza balon ve Türk bayrağı hediye ediyoruz. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan İl Jandarma Komutanlığı’na ve hastane idaremize teşekkür ediyorum” dedi.

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