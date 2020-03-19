Mart kapıdan baktırdı...Dağ ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetre Bursa'nın Keles ve Büyükorhan ilçelerinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

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Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu dağ ilçelerinde kar kalınlığını 15 santimetreye ulaştı

Bursa soğuk hava ve kar yağışı sonrası beyazlara büründü. Dağ ilçeleri, Keles, Orhaneli ve Büyükorhan'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Bursa'da bugün hava sıcaklığı en düşük 2 en yüksek 10 derece ölçülürken, hafta sonu sıcaklıkların yükseleceği öğrenildi.

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