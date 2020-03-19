Nikah törenlerine Korona virüs tedbiri

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Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs vak'alarının artmasının ardından Sağlık Bakanlığı aldığı önlemlerle göz doldururken, Bursa’da bazı belediyeler nikah törenlerine izleyici alınmayacağını duyurdu.

Yıldırım ve Osmangazi Belediyelerinden yapılan açıklamada "T.C. İçişleri Bakanlığı kararı ile sağlık tedbiri kapsamında nikah salonlarımızda geçici bir süre yalnızca gelindamat ve şahitlerin katılımı ile nikah kıyma işlemi yapılacak" denildi.

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