Güzelyalı sahiline estetik dokunuş

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 115 kilometre deniz sahili ve 180 kilometrelik göl sahillerinde bulunan plajlar yaza hazırlanırken, Güzelyalı’da tehlike arz eden mendirekler seyir terasına dönüştürülerek sahil genişletiliyor.

Bursa’nın sahil şehri kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak maksadıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü, özellikle halk plajlarında kış aylarında oluşan kötü görüntüleri ortadan kaldırmaya başladı. Görüntü kirliliğinin yanında sahilde vatandaşlar için tehlike oluşturan imalatlar da yeniden düzenleniyor.

Çalışmalar kapsamında Güzelyalı sahilinde geçmiş yıllarda yapılan, ancak yarım kalan beş adet mendirek ile etrafında bulunan ve zamanla dalgalardan zarar gören kayalıkların güvenlik tehlikesi oluşturduğu tespit edildi. Bu tehlikeli bölgelerin etrafına beton atılarak, seyir terası olarak vatandaşın kullanımına açılması için çalışmalara başlandı. Halkın kullanımına açık alan olarak düzenlenecek mendirek üst kısımları sadece seyir terası olarak kullanılacak ve üzerlerine herhangi bir kafe veya büfe gibi imalatlar yapılmayacak. Bunun yarında seyir teraslarına bank ve kamelyalar konularak buralardan halkın azami seviyede faydalanması sağlanacak.

Ayrıca mendirekler arasındaki plajların bir kısmında bulunan kayalar kaldırılacak ve kum ilaveleri ile plajların genişletilmesi sağlanacak. Yaz sezonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalarda yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek ve 90 adet ağaç ilavesi ile daha yeşil bir kordon oluşturulacak.

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