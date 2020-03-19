İnegöl Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, toprağa verildi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl Belediyesi önündeki törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile belediye çalışanları ve yakınları katıldı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "12 yaşında okulda tanıştım ben hocamla. Sözün bittiği yerdeyiz. Değerli hocamızı son yolculuğuna uğurluyoruz. Başkan vekilimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Biz onun iyi insan olduğuna Allah için şahidiz. Temiz, ahlaklı, kaliteli bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi. Konuşmanın ardından Müftü İsmail Hatipoğlu, helallik isteyerek dua etti.

Törenin ardından Kara'nın cenazesi İshakpaşa Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kara'nın cenazesi, götürüldüğü Orhaniye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-03-19 13:33:42



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