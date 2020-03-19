Karacabey’de sıfır atık

Bursa'nın Karacabey ilçesinde “sıfır atıkla sürdürülebilir geleceğe’’ projesi hayata geçiriliyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirmeye hazırlandıkları “sıfır atıkla sürdürülebilir geleceğe’’ projesi kapsamında Millî Eğitim Müdürü Emin Dingin ile bir araya gelerek, konuyla ilgili istişârelerde bulundu. Görüşmede, Başkan Özkan, projenin geldiği son durumla ilgili Dingin’e bilgiler verdi. Ali Özkan, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesi dâhilinde ilçemiz faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bütün kamu, kurum ve kuruluşlarında sıfır atık yönetim sistemleri kuruldu. İlçe merkezine anlaşmalı firma tarafından kumbaralar konuldu. Aynı şekilde, bilindiği üzere ilçe yoğunluğunun önemli bir kısmı kırsal mahallelerde ikâmet ediyor. Şimdi ilçe bütününü ele alan çalışma ile kırsal mahallelerimizde ikâmet eden ve tarımla uğraşan halkımıza yönelik sıfır atık eğitimi verilerek, ekolojik çevre için gerekli alt yapının kurulmasını sağlayıp, dönüşüm ağına kırsal mahallelerimizi de dahil edeceğiz’ dedi.

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