Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydanda bulunan, özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Belediye binasının da bulunduğu, ilçenin en kalabalık noktalarından Adnan Menderes Meydanı'ndaki bankların, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen kullanıldığı görülünce kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturduğu banklar, Mustafakemalpaşa Belediyesi ekiplerince yerinden sökülüp, geçici süreliğine kaldırıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Özellikle yaşlı vatandaşların dinlenmek için kullandığı meydandaki banklar, koronavirüs önlemleri kapsamında, belediyeye bağlı ekiplerce sökülmüştür" denildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-03-19 14:38:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.