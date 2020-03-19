Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı; sürücü ile eşi yaralı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobil, yan yattı. Kazada sürücü Mehmet A. (50) ile eşi Fatma A. (48) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, BursaAnkara yolunun Mezit-8 mevkisinde meydana geldi. İnegöl´den Eskişehir yönüne giden Mehmet A. yönetimindeki 10 E 0794 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, yan yattı. Kazada sürücü Mehmet A. ile araçta bulunan eşi Fatma A. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çifti ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-03-19 14:55:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.