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Başkanvekili Kara toprağa verildi

İHA

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İnegöl Belediye Başkanvekili Ahmet Kara son yolculuğuna uğurlandı.

Başkanvekili Kara toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İnegöl Belediye Başkanvekili Ahmet Kara son yolculuğuna uğurlandı.
İnegöl Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkanvekili Ahmet Kara, çarşamba günü geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti. Ahmet Kara’nın vefatı, İnegöl eğitim ve siyaset camiasında derin üzüntüye sebep oldu. Kara için belediye önünde tören düzenlendi.
Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye personeli ve Ahmet Kara’nın yakınları katıldı.
Alinur Aktaş, “Değerli hocamızı, ağabeyimizi, bu şehre meclis üyesi olarak hizmet etmiş ve hâli hazırda da görevine devam eden bir büyüğümüzü kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Ahmet Hocanın bende ayrı bir yeri var. 11 yaşında İmam Hatip Lisesinde tanıdım kendisini. Hocamızdı. İlâhi grubunu da kendisi çalıştırırdı, bizde ayrı bir yeri vardı. Daha sonra Ahmet Hocamız meclis üyesi, biz de belediye başkanı olarak beraber çalışma imkanına sahip olduk. Alper kardeşimiz de yine aynı şekilde devam ediyordu çalışmaya. Başkanvekili olarak da görev yapıyordu. Çok disiplinli, tanıyanların iyi bildiği bir isim. Allah nur içerisinde yatırsın” dedi.
3 çocuk babası 67 yaşındaki Ahmet Kara, buradaki törenin ardından, İshakpaşa Camiinde kılınan cenaze namazını müteakip Orhaniye mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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