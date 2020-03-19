Uludağ'da ziyaretçi sayısı geçen yıla göre arttı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA'da kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, bu sezon, bir önceki yıla göre yüzde 7,5 lik artışla 1 milyon 122 bin 252 ziyaretçi ağırladı.
Kışın yerli ve yabancı pek çok turisti ağırlayan Uludağ, bu sezon da ziyaretçi akınına uğradı. 1 Aralık 2019- 15 Mart 2020 tarihleri arasında Uludağ´ı toplam 1 milyon 122 bin 252 kişi ziyaret etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı´ndan alınan bilgilere göre; bu kişilerin 771 bin 860'ı araçla, 350 bin 392´si ise teleferik ile Uludağ´a geldi. Sezon boyunca görevli timler ve plaka tanıma sistemi vasıtasıyla da 192 bin 265 araç kontrol edildi.
Uludağ'da, geçen sezona göre ziyaretçi sayısında da yüzde 7,5´lik bir artış gözlendi. Geçen yıl aynı dönemde Uludağ'ı 1 milyon 43 bin 213 kişi ziyaret etti.
Bu sezon Uludağ´da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 6 bin 419 jandarma personeli, 7 gün 24 saat esasına göre bölgede görev yaptı. Ekiplere, başta kaybolma ve yaralanma gibi toplam 799 ihbar ve şikayet gelirken, 322 asayiş, bin 142 arama kurtarma olayına da müdahale edildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-03-19 15:07:38
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