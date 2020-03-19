Meslek lisesi öğrencileri koronavirüse karşı günde 20 ton dezenfektan üretiyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, günlük 20 ton dezenfektan üreterek koronavirüsle mücadeleye katkı sağlayan öğrencileri ziyaret etti.

Türkiye’de başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok kesim koronavirüsten korunmak maksadıyla dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verdi. Yeşilyayla Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’de de görülen Kovid19’a karşı Kimya Teknolojisi Alanındaki öğretmen ve öğrencilerinin çabasıyla dezenfektan üretmeye başladı. Koronavirüse karşı 30 öğrenci ve 10 öğretmeniyle dezenfektan üretimine katkı sağlayan lise, bu üretime günde yaklaşık 20 tona kadar çıkarabiliyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ da koronavirüse karşı tedbirlere katkı sağlayan Yeşilyayla Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunarak, üretim yapılan laboratuarı ziyaret etti.

Bir yandan öğrenim gören lise öğrencilerinin diğer yandan da geleceğe yönelik ciddi bir tecrübe kazandıklarını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Bütün okullarımız eğitime ara vermişken buradaki öğrencilerimiz milli bir sorumlulukla dezenfektan üretimi çalışmalarına devam ediyorlar. Kimya Bölümü öğrencilerimiz geçmişte burada sıvı el deterjanı ve yüzey temizlik malzemeleriyle ilgili üretim çalışmaları gerçekleştiriyorlardı. Bugün ise tamamen koronavirüsle mücadele kapsamında kendilerine bir sorumluluk addederek dezenfektan üretimi yapıyorlar. Bu sayı geçmişte 4 ton iken bugünlerde ise günlük 20 ton üretim ile hem Bursa’daki okulların, kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılıyor, hem de çevre illerimize destek sağlıyorlar. Aynı zamanda diğer okullarımıza da bir örneklik teşkil ederek yaptıkları çalışmaları da, ürettikleri formülleri de diğer okullarla paylaşarak hem eğitime hem de öğrencilerin gelişimine ciddi anlamda katkı sunuyorlar. Kamu kurum ve özel sektör temsilcilerimiz dezenfektan ihtiyaçlarının bir kısmını buradan temin ederek genç kimyacılarımıza destek olabilirler. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak okullarımızı destekliyoruz, onlarla ortak çalışmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin öğretmenlerle birlikte gece gündüz dezenfektan üretimi yaptıklarını belirten Yeşilyayla Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah İnce de, “Bu artık millî bir mesele oldu. Biz hem üreterek öğretme hem de koronavirüsle mücadele konusunda halka hizmet ediyoruz. Günlük 34 ton olan üretimimizi yaklaşık 20 tona kadar çıkardık. Gece gündüz 2 vardiya hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Tamamen bir işletme mantığı içerisindeyiz. Çok şükür Bursa’daki bütün okullarımıza yetişerek ürünlerimizle her birini dezenfekte ettirdik. Ardından da Bursa’daki bütün kamu kurumlarımıza dezenfektan gönderdik” ifadelerini kullandı.

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