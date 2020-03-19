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Başkan Türkyılmaz, Tunç Soyer ile Cittaslow için buluştu

İHA

Mudanya Belediyesi, Tirilye'nin Cittaslow Birliği'ne başvurusunu tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Cittaslow Koordinatörü Tunç Soyer ile görüşen Başkan Hayri Türkyılmaz, "Tirilye'yi Cittaslow felsefesiyle hep birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi.

Başkan Türkyılmaz, Tunç Soyer ile Cittaslow için buluştu

Mudanya Belediyesi, Tirilye’nin Cittaslow Birliği’ne başvurusunu tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Cittaslow Koordinatörü Tunç Soyer ile görüşen Başkan Hayri Türkyılmaz, “Tirilye’yi Cittaslow felsefesiyle hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.
Mudanya Belediyesi Tirilye’nin Cittaslow felsefesine uygun olarak yönetilebilmesi ve korunarak geleceğe taşınması amacıyla sürdürülebilir bir kalkınma modeli olan Cittaslow ağına başvurusunu tamamladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Cittaslow Koordinatörü Tunç Soyer’i ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’i ziyaret ederek, başvuru dosyasını teslim etti. Mart ayı olağan meclis toplantısında Tirilye’nin Cittaslow ağına girmesi amacıyla yetki alan Başkan Türkyılmaz, “Mudanya’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan yerleşimlerinden biri olan Tirilye’de devam eden Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Çalışması kapsamında izlenecek yol haritası ve Kentsel Tasarım Projesi, halka sunuldu. Toplam 20 hektar alanda bin 43 parselde 857 yapının bulunduğu Tirilye’de uygulanacak Kentsel Tasarım Projesi kapsamında kent 7 proje alanına ayrıldı. Uçsuz bucaksız mavisi, yemyeşil zeytin bahçeleri, tarihi konakları, tatlı bir huzur estiren poyrazı, sakin ve telaşsız haliyle, tüm kültürlerin bir arada ve kardeşçe yaşadığı Tirilye’nin Cittaslow felsefesine uygun olarak yönetilebilmesi ve korunarak geleceğe taşınması amacıyla sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak gördüğümüz Cittaslow ağının bir parçası olmak istiyoruz” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Cittaslow Koordinatörü Tunç Soyer, “Tirilye’yi çok seviyor ve önemsiyorum. Yeni süreçte önceliğimiz Tirilye’dir” diye konuştu.

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