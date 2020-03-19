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Uzaktan eğitim pazartesi günü başlıyor

İHA

Türkiye'de korona virüsü sebebiyle uzaktan eğitim pazartesi günü TRT ve EBA kanalları aracılığı ile yapılacak

Uzaktan eğitim pazartesi günü başlıyor

Türkiye'de korona virüsü sebebiyle uzaktan eğitim pazartesi günü TRT ve EBA kanalları aracılığı ile yapılacak
Türkiye'de korona virüsüne karşı alınan tedbirler dahilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde 1630 Mart 2020 tarihleri arasında iki hafta süreyle eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığınca, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim süreçlerinin uzaktan eğitimin adresi Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT kanalları olacağı belirtildi. MEB bünyesindeki dijital eğitim platformu olan EBA'ya, www.eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Öğrenci, öğretmen veya veli olarak giriş yapılabilen EBA platformuna ayrıca cep telefonlarına indirilebilen mobil uygulamayla da ulaşılabiliyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim derslerini açıkladı. Uzaktan eğitim için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Bakan Selçuk, uzaktan eğitim derslerinin, 23 Mart Pazartesi 09.00'da başlayacağını söyledi. Derslerin okulda olduğu gibi 40 dakika değil 20 dakika olduğunu belirten Selçuk, "Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var" dedi.
Ayrıca TRT EBA TV ilkokul, TRT EBA TV ortaokul ve TRT EBA TV lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. Öğrenciler, yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecek. Dersler, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.
Öğrenciler, TRT EBA TV’den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edecek. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecek. Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba.gov.tr üzerinden gruplarında yazışma ve bilgi paylaşımında bulunabilme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telâfi eğitimi de yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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