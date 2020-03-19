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Bursa ve Yalova sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu

DHA

Bursa ve Yalova sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu


İsmail Hakkı SEYMENYavuz YILMAZCem Mete OKUR/BURSA, (DHA)BURSA ve Yalova'da vatandaşlar, saat 21.00'de koronavirüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkon ve pencerelerde alkış tuttu.
Yeni tip koronavirüs(Kovid-19) vakaları Türkiye'de artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla bugünden itibaren her akşam saat 21'de alkışlama çağrısına Bursa ve Yalova'da yaşayanlar da katıldı. Her iki kentte saat 21.00'de pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar dakikalarca alkışlayıp, sağlık çalışanlarına destek verdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Yavuz YILMAZ-Cem Mete OKUR
2020-03-19 21:59:16

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