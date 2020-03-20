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Korona virüsü kutu oyunlarındaki satışları artırdı Evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi

İHA

Korona virüsünden korunmak maksadıyla evden çıkmayan vatandaşlar, çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek için kutu oyunlarına rağbet gösterdi.

Korona virüsü kutu oyunlarındaki satışları artırdı Evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi

Korona virüsünden korunmak maksadıyla evden çıkmayan vatandaşlar, çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek için kutu oyunlarına rağbet gösterdi.
Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’ye de sıçrayan korona virüsü salgından korunmak isteyen aileler evlerine kapandı. Çocuklarını parka, oyun alanlarına ve dışarıya çıkarmayan aileler, kutu oyunlarına yöneldi. Birçok kişinin keyifle oynadığı ve eğlenceli vakit geçirdiği kutu oyunları mağazalarda en çok satılan ürün haline geldi. Aileler, erkek ve kız çocuklarının en çok tercih ettiği bebek ve arabaları almak yerine birlikte zaman geçirebilecekleri denge oyunu, kızma birader, dedektif, akıllı çarklar, monopoly ve amiral battı oyunlarını oynuyor.
Bu oyunların en çok tercih edilen oyunlar olduğunu belirten Toys Toys mağazası sorumlusu Hilal Aktaşcı, “Korona virüsü sebebiyle evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlar, evlerinde aileleriyle birlikte vakit geçirebilecek oyunlara yöneldi. Çocukların da eğitimlerine katkıda bulunmak isteyen aileler, katıldıkları oyunlarla onlarla olan iletişimlerini geliştirme fırsatı buluyor. Kutu oyunlarının fazla olması, çocukların ve ailelerin tercih yapmalarını kolaylaştırıyor” dedi.
Kahvehane ve kafelerde oynanan okey, tavla gibi oyunların artık evlerde daha sık oynanmaya başladığını belirten Aktaşcı, bir çok oyunun 3 ila 99 yaş aralığında olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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