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Yankı Yemek’te korona mücadelesi üst düzeyde

İHA

Türkiye, küresel salgına dönüşen yeni tip korona virüsüne (Kovid 19) karşı topyekûn bir mücadele yürütüyor. Devletin aldığı geniş çaplı önlemlerin yanı sıra toplumun tüm kesimlerinde adeta seferberlik ilan edildi. Farkındalığın ve bilinçlenmenin üst düzeye çıktığı ülkemizde kurum ve kuruşular da aldıkları önlemlerle virüse karşı verilen mücadeleye ciddi destek veriyor. Üretim ve hizmet açısından hijyen koşullarının her zaman ön planda olduğu hazır yemek sektöründe, virüsle mücadele önlemleri iki katına çıkartıldı. Bursa'da hazır yemek sektörünün önde gelen firmalarından Yankı Yemek&Catering...

Yankı Yemek’te korona mücadelesi üst düzeyde

Türkiye, küresel salgına dönüşen yeni tip korona virüsüne (Kovid 19) karşı topyekûn bir mücadele yürütüyor. Devletin aldığı geniş çaplı önlemlerin yanı sıra toplumun tüm kesimlerinde adeta seferberlik ilan edildi. Farkındalığın ve bilinçlenmenin üst düzeye çıktığı ülkemizde kurum ve kuruşular da aldıkları önlemlerle virüse karşı verilen mücadeleye ciddi destek veriyor. Üretim ve hizmet açısından hijyen koşullarının her zaman ön planda olduğu hazır yemek sektöründe, virüsle mücadele önlemleri iki katına çıkartıldı. Bursa’da hazır yemek sektörünün önde gelen firmalarından Yankı Yemek&Catering aldığı olağanüstü önlemlerle müşterilerinin sağlığına özen gösteriyor.
Yankı Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı ciddi ve topyekûn bir mücadele gerektiğini belirterek; kişilerin, kurum ve kuruluşların devletin aldığı kararlara harfiyen uyması gerektiğini söyledi. Firma olarak bu konuya büyük önem gösterdiklerini ve virüse karşı önlemleri en üst düzeye çıkardıklarını belirten Coşkun Dönmez, özellikle hijyen konusunda var olan önlemlerini daha da arttırdıklarını açıkladı.
Kişilerin, kurum ve kuruluşların virüse karşı önlemlerinin salgının bulaşıcı etkisi ve yayılmasını engellemeye yönelik olduğunu belirten Coşkun Dönmez,virüs tehdidinin başladığı ilk günlerden itibaren firma çalışanlarınındoğru bilgilendirilmesi, hijyen ve sanitasyon kurallarına sıkı sıkıya uyulması, personel hijyeni, işletme hijyeni ve salgınla mücadelede toplumsal sorumluluk olmak üzere, üç aşamalı eylem planını uygulamaya aldıklarını anlattı ve şu bilgileri verdi: “İşyeri hekimimiz aracılığı ile yoğun bir bilgilendirme programını hayata geçirdik. Çalışanlarımızı, virüsün belirtileri, bulaşma yolları, yol açtığı sonuçlar, virüsle mücadelede hijyenin önemi konularında bilgilendirdik. Yemekhane, lavabo, soyunma odaları başta olmak üzere muhtelif yerlerine bilgilendirici afiş ve broşürler asarak çalışanlarımızda algı yüksekliği oluşturmayı hedefledik. İşyeri hekimimiz tarafından düzenli olarak yapılan sağlık kontrollerini sıklaştırılırken,personelimize tekrar tekrar; bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Personelimizin vardiya başlangıçlarında ateş ölçümlerini yaparak, olası bulaşmaları ve riskleri işletme içine girmeden önlüyoruz. Personelimizden risk grubuna giren yaş ortalaması yüksek, gebe, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanlara izinlerini kullandırıyoruz.”
“Hijyen ve sanitasyonda yeni tedbirler aldık”
Yankı Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, yeni tip korona virüsüne karşı mücadelenin en önemli aşaması olarak gördükleri hijyen ve sanitasyon konusunda da yeni önlemleri uygulamaya geçirdiklerini söyledi. Faaliyetleri gereği hijyen ve sanitasyon koşullarına zaten çok dikkat ettiklerini vurgulayan Coşkun Dönmez, virüse karşı mücadele sırasında bu önlemleri daha da artırdıklarını söyledi. Dönmez, hijyen ve sanitasyon konusundaki rutin uygulamalar ve aldıkları yeni önlemlerin olduğunu da dikkat çekerek, “Personelimizin el yıkama sıklığının artırılması için fazladan dezenfektan ilacı ve cihazlarını alarak, işletmemizin her bölgesine montajlarını yaptık. Hijyen hattı çıkışlarındaki kontrollerimizi arttırıp, hijyen kiti ölçümlerimizi sıklaştırdık. Ortam havalandırmasını ve tuvaletler, yemekhaneler ile mutfaklarımızın temizliğini daha sık yapıyoruz. İçme ve kullanım sularının aylık laboratuvar analizlerini, su sebillerinin periyodik temizliği aksatmadan yapıyoruz. Böcek, haşere ve bakteri ilaçlamalarımızı rutin olarak devam ettiriyoruz.Servis araçlarımızı servis öncesi ve sonrasında dezenfekte ediyoruz.Hijyen koşulların uygulanmasını sağlamak için ek personel aldık. İşyeri hekimimiz tarafından hazırlanan bilgilendirme videosunu tüm personelimize izlettiriyoruz.Salgın ile mücadelede işletme sorumluluğu olarak mönülerimize bağışıklık sistemini arttıran yemekler ekleyip meyve ve yeşillik çeşitlerini arttırdık. Ortak kullanılan masa üstü ekipmanlarımızı kaldırdık. Menülerdeki salata ve yeşillikleri tekli ve kapalı ambalajlar ile servise sunuyoruz. Ekmekleri tek kişilik poşetlerde servise sunuyoruz. Hizmet verdiğimiz işletmelerin yemekhanelerine dezenfektanlar yerleştirdik ve düzenli olarak kullanılmalarını takip ediyoruz” dedi.
Coşkun Dönmez Yankı Yemek&Catering olarak olası kötü ihtimaller için eylem planlarının hazır olduğunu da söyledi. Dönmez; sürecin daha da kötüye gitmesi halinde firma olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde ellerini taşın altına sokacaklarını ve başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ihtiyaç duyulan kesimlere yemek ulaştıracaklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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