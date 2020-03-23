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Motosiklette arkasındaki köpekle yol aldı

DHA

Motosiklette arkasındaki köpekle yol aldı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün köpeğiyle yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Bursa-Ankara yolunda ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü köpeğini de arkasına alarak, yola çıktı. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağızlarına getirdi. Keskin dönüşlerde motosiklet üzerindeki köpeğin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ardından harekete geçen polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-03-23 09:35:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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