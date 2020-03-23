Anneanne ve torunundan 'Evde kal Türkiye' videosu

Bursa'da bir anneanne ve torunu, çektikleri video ile 'Evde kal Türkiye' mesajı verdi.

İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara getirdiği sokağa çıkma yasağına uymayanları Bursalı bir aile çektiği video ile uyardı. Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde ikamet eden Ünal ailesi, çektikleri video ile 'Evde kal Türkiye' çağrılarına dikkat çekti. Videoda anneannesinin evde kal uyarısına uymadığını gören küçük kız, sokağa çıkmak isteyen anneannesine sıklıkla uyarıda bulunuyor. Torununun uyarılarına aldırış etmeyen anneanne dışarı çıktığı sırada küçük kız çocuğu kapının önüne geçerek, ona engel oluyor. Pes eden kadın, torunu ile oyun oynayarak vakit geçiriyor. Videoda anneanne ve torunu, tüm Türkiye'ye evde kal çağrısında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.