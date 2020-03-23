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BTSO koronavirüsün ekonomik etkilerini analiz etti

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından koronavirüsün ekonomik etkilerini analiz etmek amacıyla yapılan anket çalışması tamamlandı. Sanayide çarkların dönmesi ve istihdamın korunması için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin hızlı ve doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Bursa iş dünyası temsilcileri, paketin ilave tedbirlerle güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. BTSO üyelerinin öncelik verdiği konuların başında SGK prim ve muhtasar ödemelerin işverenden alınmaması, kısa çalışma ödeneğinin şartlarında esnekliğe gidilerek kapsamının genişletilmesi, KDV ve gelir...

BTSO koronavirüsün ekonomik etkilerini analiz etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından koronavirüsün ekonomik etkilerini analiz etmek amacıyla yapılan anket çalışması tamamlandı. Sanayide çarkların dönmesi ve istihdamın korunması için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin hızlı ve doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Bursa iş dünyası temsilcileri, paketin ilave tedbirlerle güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. BTSO üyelerinin öncelik verdiği konuların başında SGK prim ve muhtasar ödemelerin işverenden alınmaması, kısa çalışma ödeneğinin şartlarında esnekliğe gidilerek kapsamının genişletilmesi, KDV ve gelir vergisi ödemelerinin ertelenmesi ve işletmelerin çek ve benzeri ticari yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için faizsiz KGF teminatlı kısa dönemli kredi tahsisi düzenlenmesi talepleri yer aldı.
Koronavirüsün Bursa’da sanayi ve ticaret hayatına etkisini analiz etmek ve BTSO üyelerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek üzere ‘Koronavirüs Ekonomik Etki Ölçüm Anketi’ gerçekleştirildi. BTSO meclis, komite ve konsey üyelerinin tamamını kapsayan çalışmaya göre iş dünyasının yüzde 88’i koronavirüs dolayısıyla ticari faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Çoğunluğunu perakende, gıda ve kimya sektörü temsilcilerinin oluşturduğu yüzde 5’lik dilim ise koronavirüs salgınından olumlu etkilendiğini ifade etti. ‘Koronavirüs tehdidinin ticaret üzerindeki etkisinin ne zaman son bulacağını düşünüyorsunuz ?’ sorusuna ise ankete katılanların yüzde 54’ü 16 ay, yüzde 29’u 612 ay, yüzde 17’si ise 1 yıldan fazla cevabını verdi.
Firmaların yüzde 63’ü çalışma şeklinde değişikliğe gitti
‘Koronavirüs istihdamı nasıl etkiledi ?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 76’sı koronavirüsün firmalarında istihdamı etkilemediğini belirtirken, yüzde 20 oranında ise ‘çalışan sayımızı azaltıyoruz’ yanıtı verildi. ‘Koronavirüs nedeniyle firmanızın çalışma şeklinde değişiklik yaptınız mı ?’ sorusuna faaliyetlere ara verdik diyenlerin oranı yüzde 12, evden çalışmaya döndük diyenlerin oranı yüzde 15, yarı zamanlı çalışmaya döndük diyenlerin oranı yüzde 15, birikmiş izinlere mahsuben izin verdik diyenlerin oranı yüzde 18, değişiklik yapmadık diyenlerin oranı ise yüzde 37 oldu.
Tahsilatlarda sorun yaşanıyor
Ankete katılanların yüzde 72’si koronavirüs dolayısıyla tahsilatlarda sorun yaşandığını kaydederken, iç satışların olumsuz etkilendiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 77 oldu. Ankete katılanların yüzde 40’ı da ihracatlarının olumsuz etkilendiğini dile getirdi.
“Krizin en az hasarla atlatılması için çalışıyoruz”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üyelerinin koronavirüsün yol açtığı ekonomik krizi en az hasarla atlatabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Başkan Burkay, her sektörden firmanın sesi olmak ve 44 bini aşkın BTSO üyesinin yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Bize ulaşan problemleri, çözüm önerilerimizi, sıkıntılı süreci en az zararla atlatmak için yapılması gerekenleri içeren raporumuzu daha öncesinde ilgili kurumlarımıza iletmiştik. Raporumuzda dile getirdiğimiz konuların birçoğu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde karşılık bulmuştu.” dedi.
“İşletmelerimizi yaşatmamız gerekiyor”
Söz konusu pakette zamanında alınmış, doğru tedbirlerin yer aldığını kaydeden Başkan Burkay buna karşın koronavirüsün halk sağlığının yanı sıra ekonomi üzerindeki etkisinin de giderek derinleştiğine dikkati çekti. Başkan Burkay, “Bu sancılı süreçte hepimiz için aslolan önce insan sağlığıdır. Ancak güçlü Türkiye için işletmelerimizi de yaşatmamız gerekiyor. Koronavirüs Ekonomik Etki Ölçüm Anketi’mizde iş dünyamız Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın yeni tedbirlerle güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı.” diye konuştu.
Talepler ilgili makamlara aktarılacak
Başkan Burkay, yapılan ankette iş dünyasının dile getirdiği taleplerin bazılarını şöyle aktardı: “Tüm firmalar için öncelikle Mart, Nisan, Mayıs aylarına yönelik aylık SGK prim ve muhtasar ödemelerinin işverenden alınmaması. Tüm firmalar için KDV ve gelir vergisi ödemelerinin ertelenmesi. Esnaf ve küçük ölçekli işletmelerin çek ve benzeri ticari yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için faizsiz KGF teminatlı kısa dönemli kredi tahsisi düzenlemesi yapılması. Ucuz ve yeni kredi olanaklarının sağlanması.”
Anket çalışması ile saptanan sorunlar ve çözüm önerilerini ilgili Bakanlıklar ve TOBB’a ileteceklerini belirten Başkan Burkay, koronavirüsün risklerini en aza indirmek amacıyla tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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