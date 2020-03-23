Sosyal medyada “başkalarını gözetleme” hastalığına dikkat

Özel Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, sosyal medya hesaplarının günümüzde bu kadar yaygınlaşması ile ortaya çıkan başkalarını takip ve gözetleme rahatsızlığı “stalk” hakkında açıklamalarda bulundu.

Özçırak, “Stalk, sosyal medya platformunda başkalarının hesaplarının incelenmesi, araştırılması ve gözetlenmesi diyebiliriz. İlgilenilen bir kişi hakkında bilgi toplamak, neler yaptığını takip etmek ve dijital dünyada gözetleme eylemlerini sürdürmek stalk eylemine verebilecek örneklerdendir. Geçmişten beri aslında insanlar başkalarının hayatlarını merak edip, onlar ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilmek için çaba sarf etmektedir, ancak dijital dünyada sosyal medya hesaplarının varlığı ile beraber bu eylemi gerçekleştirmek çok daha emeksiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir hâle geldi. Ekranın karşısına geçip kişinin ismini yazmak ve bağlı bulunduğu verilere ulaşmak çok kolay. Çoğu kişiye göre sakıncasız bir durum olarak değerlendirilmekte. Eğer kişi ilgilendiği bir kişinin sosyal medya hesaplarını, paylaşımlarını uygun olmayan şekilde takip ediyorsa, bunun için sahte hesaplar açıp o kişinin dijital dünyadaki izini sürekli bir tâkip içindeyse, günün büyük bir bölümünü dijitâl dünyadaki gözetlemeciliğe ayırıyor ve bunu yapamadığında kendisini rahatsız hissediyor ise bu noktada kişinin profesyonel bir destek alması gerekir” dedi.

Ece Özçırak, ’’ Stalker diye tabir edilen kişilerde, paranoya gibi bazı davranış ve duygu durum bozuklukları da gözlemlenebilir. Kendi hayatı ve tâkip ettiği kişilerin hayatı arasında kıyaslama yapmak uzun vadede kişinin ruhî durumunu olumsuz etkiler. Mutlaka bu konu ile ilgili bir yardım alınmalıdır. Merak, bütün canlılarda var olan bir duygu. Bu sebeple, ilgimizi çeken konular, kişiler ile ilgili bilgi arayışımız, tâkip etmemiz bir noktaya kadar elbette ki herkes için şart. Ancak kişi, bütün hayatını tek bir konu üzerinde toplayıp, başkalarını takip etme ihtiyacı içindeyse ve eylemleri de bu ihtiyaca yönelik dışa vuruluyorsa, burada kişinin kendi iç kaynaklarının yetersizliği durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla, böyle belirtileri yaşadığını düşünen kişilerin yapmış oldukları bu stalk eyleminin onların hangi ihtiyaçlarına cevap verdiği, bunun onların hayatındaki önemi anlamaları gerekir” dedi.

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