Koronayla mücadele sürecinde BUÜ Hastanesi’ne örnek bağış

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güçlendirme Vakfı üyesi bir işadamı, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin âcil ihtiyaçlarının karşılanması için vakıf hesabına 100 bin TL’lik bir bağışta bulundu.

Bütün dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu koro navirüsü (COVİD19) salgını sürecinde BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne çok önemli bir bağış geldi. Hastanede yaşanan yoğun sürecin hafifletilmesi ve eksikliklerin giderilmesi maksadıyla BUÜ Güçlendirme Vakfı üyesi hayırsever bir işadamı, vakıf hesabına ailesi adına 100 bin TL’lik bağış yaptı.

Verilen desteğin kendisini ve BUÜ Hastanesi’nde görev yapan tüm personeli duygulandırdığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Diğer hayırseverlere de örnek teşkil edecek bu girişimden dolayı hayırsever aileye şükranlarımızı sunuyoruz. Yüce Allah’tan milletimizi ve insanlığı bu salgından koruyarak, sağlık ve afiyet dolu günlere eriştirmesini niyaz ediyoruz. Üniversite hastanemiz, ülkemizdeki tüm hastaneler gibi canla başla mücadelesine devam ediyor. Dünyamızı etkisi altına alan bu süreci fedakârca çalışan hastane yöneticilerimiz, hekimlerimiz ve bütün sağlık personelimizle birlikte en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

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