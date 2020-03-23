Kamyon hurdacısında korkutan yangın

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Bursa'da hurdacıda yangın çıktı. Çok sayıda hurda araç alev topuna döndü.

Kestel’in Barakfakih Mahallesinde bir kamyon hurdacısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede çok sayıda araca sıçrayan yangın büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın hakkında tahkikat başlatıldı.

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