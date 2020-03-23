Bursa Sağlık Müdürlüğü sözde korona listesini yalanladı

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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa’da koronavirüs vak’a sayılarının yer aldığı sözde listeyi yalanladı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sosyal medya hesaplarında dolaşan, Bursa Sağlık Örgütü adında bir kuruluşun verilerine dayanarak Bursa’daki sözde koronavirüs vak’a sayılarının yer aldığı iddia edilen liste asılsızdır. İlimizde Bursa Sağlık Örgütü diye bir kuruluş bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın bütün bu süreçte sadece bakanlığımız ve resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur” denildi.

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