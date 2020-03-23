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Karacabey Belediyesi’nden salgınla topyekûn mücadele

İHA

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, koronavirüs salgını ile ilgili ilçede alınan tedbirleri açıkladı.

Karacabey Belediyesi’nden salgınla topyekûn mücadele

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, koronavirüs salgını ile ilgili ilçede alınan tedbirleri açıkladı.
Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşların devletin aldığı tedbirlere uyması noktasında hassasiyet göstermesini isterken, dezenfekte işlemlerinden topluma açık olan alanların kontrolüne kadar pek çok alanda titizlikle çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Başkan Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın başlattığı alkışlarla sağlıkçılarımıza destek kampanyamıza, Karacabey’den de yoğun bir katılım olmuştu. Bu mücadelenin en öndeki kahramanları hiç şüphesiz onlar ve her birine minnettarız. Bunun yanında, ilçemizde gerek temizlik ekiplerimize gerekse ilaçlama ekibimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her gün geç saatlere kadar rutin dezenfekte işlemlerini başarıyla yürüten ekiplerimiz, özveriyle işlerini aralıksız yapmaktadırlar. Onlarında bu mücadelede katkıları inkâr edilemez dedi.
Karacabey Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 30 kişilik ekiple ilçenin temizlik ve dezenfekte işlemlerini başarıyla yürütüyor. Bu zamana kadar binden fazla özel ve resmi kurumda dezenfekte işlemi yapılırken, rutin yapılan dezenfekte yerleri de kamuoyuyla paylaşıldı.
Merkez ve kırsal mahallelerde dezenfekte işlemleri kapsamında camiler, bankalar, çöp konteynırları, tüm otobüs, minibüs ve taksiler, sağlık ocakları, eczaneler, umumi tuvaletler, parklar, benzin istasyonları, muhtarlıklar, iş hanları ve terminalde, rutin aralıklarla dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmaların rutin aralıklarla yapıldığını belirterek, ekiplerin geç saatlere kadar halk sağlığı için yoğun bir tempoyla çalıştığını belirtti.
Zabıta Müdürlüğü aralıksız sürdürüyor
Karacabey Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında ilçede faaliyet gösteren kuaförler, kahvehaneler ve benzeri işyerlerinin denetimleri yapılarak, ikinci bir karara kadar kapalı kalmaları sağlanıyor. Lokantaların içeri müşteri kabul etmemek kaydıyla hizmet vermesi ve bununla ilgili denetimler sürdürülürken, alkollü mekânların tamamımın faaliyeti durdurulmuş durumda. Oyun parkları da özellikle oyun gruplarına girişi engellemek adına şeritlerle kapatıldı. Çay ocakları ve kahvehanelerde masa ve sandalyeler kaldırılırken, kâğıt bardak ve tahta kaşık ile ambalajlı şeker kullanımı şartı getirildi.
Ayrıca zabıta ekipleri, toplu olarak bir alanda bulunanları dauyararak, 65 yaş kuralı ile denetlemelerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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