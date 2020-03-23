4 bin mağaza bulunan tarihi kapalı çarşı ve hanlar kapılarını kapattı Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği yönetimi 30 Mart'a kadar kapatma kararı aldı

Bursa’da 4 bin mağaza bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, korona virüsle mücadele kapsamında 1 haftalığına kepenklerini indirdi.

Bursa'da AVM'lerin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 bin mağaza bulunan Tarihi Kapalı Çarşı da bir hafta süresince kapılarını alışverişe kapadı. Bursa’da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi’ne alınan, 700 yıldır ticaretin kalbi olarak bilinen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi’ndeki esnaf da kararın yerinde olduğunu belirterek tek tek kepenk indirmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olan çarşı, 30 Mart 2020 tarihine kadar korona virüsle mücadele kapsamında kapalı kalacak.

Alınan kararın ardından dükkanlarının kepenklerini indiren esnaf, “1 hafta boyunca kapalıyız. Sağlık açısından çok önemli bir karar. Virüsten korunmak için bunun olması gerekiyordu. Kısa zamanda da virüse çare bulunursa daha da mutlu olacağız. Bu virüs hepimiz için çok tehlikeli, nihayetinde bizler de para ile uğraşıyoruz. En bulaşıcı olanı da para olduğunu düşünürsek, kapanması çok iyi oldu. Evde kal uyarısını dikkat alarak, biz bu kurala uyuyoruz. Paranın sağlığın önünde gelemeyeceği düşüncesindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.