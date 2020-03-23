“Sosyal mesafeli” ziyaret

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Orhan Koç, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen ziyarette, Nilüfer’de alınan tedbirler görüşüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şubat ayında tayin edilen Orhan Koç, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti. Başkan yardımcılarının da yer aldığı ziyarette koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafe korundu. Tokalaşmaların yapılmadığı ziyaretin gündeminde de dünyayı saran salgın vardı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, salgınla mücadele konusunda iki kurumun dayanışma içinde mücadele edeceğini belirterek, en kısa zamanda bu sıkıntılı günlerden kurtulma temennisinde bulundu.

Nilüfer’de koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri paylaşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Kurumlar arası koordinasyon böyle dönemlerde daha önemli, halkımızın da desteği ile bu zorlu dönemi atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

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