DOSABSİAD işçi çıkarmayacak DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Birlikte başaracağız"

Demirtaş Organize Sanaiy Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle oluşan ekonomik sorunlara rağmen, fabrika ve işletmelerinde personel azaltmaya gitmeyecek.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, gerek bireyler gerekse de kurumlar olarak hep beraber zorlu bir sınavdan daha geçildiğini söyledi. Çevikel, tüm dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınının, insanların yaşamı ile birlikte ülke ekonomisini de giderek daha fazla tehdit eder bir konuma geldiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Bu sürecin en az hasarla atlatılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yüksek hassasiyetli bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Çevikel, "Öncelikle sağlık sektörü çalışanlarımız başta olmak üzere bu mücadelede fedakarca görev alan herkese teşekkür ediyor, alınan tedbirlere tüm halkımızın titizlikle uymasını rica ediyoruz" dedi.

İşçi çıkarılmayacak

Nilüfer Çevikel, kent ve ülke ekonomisinin büyümesi ve milletin refahı için çalışan iş dünyası temsilcileri olarak bu süreçten en hızlı şekilde ve başarıyla çıkılması için her türlü iş birliğine ve özveriye hazır olduklarını ifade ederek, "Virüs salgının tüm işletmelerimizdeki çarkları yavaşlattığı, hatta durma noktasına getirdiği zorlu bu dönemde, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu olarak aldığımız ortak kararla işçi çıkarmayacağımızı taahhüt ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dayanışma ruhu

"Firmalarımızın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan çalışanlarımızın mağdur olmaması ve toplum düzenin sağlam bir şekilde korunması için tüm iş insanlarımızın gereken en yüksek fedakârlığı yaptığından ve yapmaya devam edeceğinden şüphemiz yok" diyen Başkan Çevikel, seferberlik anlayışı ve milli birlik ruhu ile yönetilmesi gereken bu süreci ekonomik alanda başarıya ulaştırmanın, işçiişveren dayanışmasıyla ortaya konulacak güçlü bir duruşla mümkün olabileceğini kaydetti.

Yeni desteklere ihtiyaç var

Hükümetin, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ile iş dünyasına moral ve destek verdiğini dile getiren Çevikel, şöyle devam etti: "Hükümetimizin başta kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi, vadesi gelen ödemeler için yeni bir finansman modelini hayata geçirmesi, kamu alacaklarının ertelenmesi, bankalar aracılığı ile işverene yönelik özel bir kredi modeli oluşturulması gibi öncelikli düzenlemelerle özel sektörümüze ek teşvikler sağlaması bizlerin gücüne güç katacaktır. Ekonomik kalkınma hamlesinde olduğu gibi 'DevletMillet' dayanışmasına da hayata geçirilecek destekler ve alınacak tedbirlerle özel sektör olarak yine en yüksek katkıyı sağlamaya hazırız. Ülkemiz için hep birlikte çalışacağız ve yine birlikte başaracağız!"

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