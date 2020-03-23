Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'da, güvenlik görevlisi Özlem Mutlu (39), çalıştığı fabrikada eski sevgilisi Osman Kariman (46) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kariman daha sonra kendini göğsünden vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gemlik ilçesi Serbest Bölge'de meydana geldi. Osman Kariman, eski sevgilisi Özlem Mutlu'nun güvenlik görevlisi olarak çalıştığı fabrikaya gitti. Mutlu'yu fabrikanın bahçesinde gören Kariman, bir anda tabancasını çıkararak eski sevgilisine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Özlem Mutlu kanlar içinde yere yığılırken, Kariman tabancayla kendini göğsünden vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan 2 ağır yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlem Mutlu ve Osman Kariman doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Kazım BULUT

2020-03-23 18:10:41



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