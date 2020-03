Kontrolsüz gıda alışverişinden uzak durun Raf ömrü uzun besin değeri yüksek, vitamin, mineral ve lif içeriği zengin gıdaları temin etmeye çalışın

Uzmanlar korona virüsle mücadele kapsamında evde kalan milyonlarca kişiyi kontrolsüz gıda alışverişi yapmamaları konusunda uyardı. Yaşanılan endişe ile birlikte çoğu kişinin kendini kontrolsüz bir şekilde gıda alışverişi yaparken bulduğu ifade edilirken, alışverişlerde yapılması gereken temel hareketin raf ömrü uzun, besin değeri yüksek, vitamin, mineral ve lif içeriği zengin gıdaları temin edebilmek olduğu belirtildi.

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ebru Kolcu, korona virüs salgınına karşı evde kalanların nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi:



"Tüm besin gruplarını tek tabakta birleştirin

Son aylarda dünya genelinde yayılımına devam eden korona virüs hastalığı ülkemiz için büyük bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Bu süreçte üzerimize düşen en büyük görev sosyal izolasyonu sağlayarak teması azaltmak ve hijyen kurallarına uymaktır. Yeterli ve dengeli beslenme, uyku düzeni ve fiziksel aktivite bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Peki nedir yeterli ve dengeli beslenme?

Besinler temel olarak 4 gruba ayrılır. Süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıl grubu ile ettavukbaklagil grubu. Her besin grubundan karbonhidrat, protein ve yağ ihtiyacı ile birlikte çeşitli vitamin ve mineral ihtiyaçlarını da karşılamaktayız. Bu sebeple günlük beslenmede her öğünde tüm besin gruplarını tabaklarınızda birleştirmeye çalışmalısınız.



Kontrolsüz gıda alışverişi yapmayın

Yaşanılan endişe ile birlikte çoğu kişi kendini kontrolsüz bir şekilde gıda alışverişi yaparken buluyor. Fakat yapılması gereken temel hareket; raf ömrü uzun, besin değeri yüksek, vitamin, mineral ve lif içeriği zengin gıdaları temin edebilmektir. Bu öneride ise ilk akla gelen grup baklagillerdir. Lif, karbonhidrat ve protein içeriği yüksek olan baklagil grubunun raf ömrü uzun ve tüketimi kolaydır. Marketlerden kontrolsüz bir şekilde almış olduğunuz her bir paket makarnanın ortalama 1800 kaloriye eşdeğer olduğunu düşünürsek, baklagil tüketimi hem besin değeri hem de kalori açısından çok daha iyi bir seçenek olacaktır.

Probiyotikler bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Probiyotik içeriği yüksek olan ev yoğurdu, ayran ve turşu muhakkak günlük beslenmenizde yer almalıdır.

Protein ve mineral içeriği yüksek olan yumurtayı ise herhangi bir sağlık problemi olmayan tüm bireyler her gün kahvaltılarına eklemeli. Bununla birlikte kırmızı et, tavuk, balık da günlük beslenmede yer almalıdır. Fakat tüketmeden önce iyi pişmiş ve iç sıcaklığının yükselmiş olmasına özen gösterilmelidir. Taze balığa ulaşmada güçlük yaşanan durumlarda ise zeytinyağı ilaveli ton balıkları da beslenmeye eklenebilir.



Sebze ve meyveleri sirkeli su ile yıkayın

Sebze ve meyve tüketimi günde en az 5 porsiyon olarak belirlenmelidir. Vitamin ve mineral çeşitliliği sağlamak adına farklı renklerdeki sebze ve meyvelere tabaklarda yer verilmelidir. Özellikle C vitamini yüksek olan portakal, limon, greyfurt, ananas, kivi, yaban mersini ve pancar tüketimine özen göstermelisiniz. En çok dikkat edilmesi gereken ise sebze ve meyvelerin yıkanma işlemidir. Pazarlarda ve marketlerde gıdalar birçok kişi ile etkileşime geçtiği için sebze ve meyveleri tüketmeden önce sirkeli su ile yıkayarak ve kabuklarını soyarak tüketmeniz çok önemlidir.



Alkollü içecekler vitamin ve mineral emilimini engelliyor

Günde en az 22,5 litre su tüketerek bitki çaylarına da günlük beslenmenizde yer vermelisiniz.

Tüketiminin sınırlandırılması gereken yiyecek ve içeceklerin başında ise glisemik indeksi yüksek olan; şeker içeren gıdalar, beyaz un ile hazırlanmış gıdalar, işlenmiş etler, aşırı tuz içeren paketlenmiş ürünler gelmektedir. Evde bulunulan bu günlerde birçok kişi vaktini unlu ve şekerli gıdalar tüketerek geçiriyor. Bunun yerine ana öğünlerinizi düzenli olarak tüketirken ara öğünlerinize ise taze meyveler, çiğ kuruyemişler ve süt ürünleri eklemek çok daha doğru bir seçim olacaktır.

Alkollü içecekler vitamin ve mineral emilimini engellemesi ve uyku düzenini de olumsuz etkilemesi nedeniyle tüketilmemelidir. Evde bulunulan vakitlerde de fiziksel aktiviteyi arttırmak tabi ki mümkün. Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek adına evde zumba, pilates vb. egzersizler yapabilirsiniz."

