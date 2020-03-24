Koronavirüsü çocuklara nasıl anlatmalıyız

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün çocuklara nasıl anlatılacağı ebeveynler adına önem kazandı.

Özel Hayat Hastanesinden Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, çocukların soyut kavramları anlamlandırmakta, yaşları gereği beceri sahibi olamadıklarını söyleyerek, ailelerin çocuklarına salgın hakkında dürüstçe kısa ve net bilgilendirmelerde bulunmalarını tavsiye etti. Bu olumsuz süreci bir fırsata da çevirebileceğimizi vurgulayan Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, “Bu dönemi ailemiz ve çocuklarımızla daha kaliteli vakit geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Kaygı hakkında bilgi veren Basılgan, “Endişe devreye girdiğinde insan beyni ihtimâl ile gerçeği birbirine karıştırır. Bu durumda da vücudumuzdaki kaygı programı devreye girer. Hâlbuki belirsizlik insan hayatının bir parçasıdır. Bizim için gerekli ve önemli olan duruma uygun tedbirler alabiliyor olmamızdır. Kaygıyı biz yetişkinler gibi çocuğun da yaşaması gayet normal bir durumdur. Bunu çocuğa ebeveynler olarak ifade etmeliyiz, çünkü anne ve baba çocuğun en güvenilir bilgi kaynaklarıdır” diye konuştu.

Çocukların koronavirüs salgını hakkında mutlaka bilgilendirilmeleri gerektiğini de ifade eden Psk. Basılgan, Çocukların hem söylediklerinize hem de nasıl söylediğinize tepki vereceğini unutmayın. Onlarla ve başkalarıyla yaptığınız konuşmalardan ipuçları alacaklardır. Bir konuda çok fazla bilgi kaygıya neden olabilir. Bu yüzden çocukların tehlike algılarını felaketleştirmeyecek açıklamalar yapmamız gerekir. Çocuk söz konusu ise ‘doğru’ miktarlarda verilen doğru bilgi her zaman uygun orandır. Alınan bir takım önlem ve tedbirlerin kendisi, ailesi ve bütün çevresi için güvenli alanlar oluşturduğunu onlara anlatmalıyız” dedi.

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