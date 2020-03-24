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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüs, internetten kitap satışlarını artırdı

DHA

Koronavirüs, internetten kitap satışlarını artırdı


Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-KORONAVİRÜS salgınına karşı vatandaşların evlerinde kalması, internet üzerinden kitap satışını artırdı. BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kudbettin Bingölbali, "Bu ay internet satışlarımız yüzde 80 arttı, şimdiye kadar ki ay bazında rekor satışımız gerçekleşti" dedi.
Bursa'da 5 bin metrekare alan üzerine kurulan kitapevi ile 5 milyon kitap ve kırtasiye ürünüyle hizmet veren BKM Kitap, koronavirüs salgınından sonra zamanlarını evde geçiren vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bkmkitap.com'da `#Türkiyeokuyor´ etkinliği başlattı. Türkiye'de düşük olan kitap okuma alışkanlığını artırmayı hedefleyen etkinliğe katılanlar, 20 gün boyunca her gün yapılacak çekilişle bkmkitap.com'da geçerli 250, 150 ve 100 TL'lik hediye çeklerinden birinin sahibi oluyor. Çekiliş sonuçları her etkinlik gününden sonraki gün saat 15.00'te sosyal medya platformlarından aynı anda duyuruluyor.
'İNSANLAR İNTERNET SATIŞLARINA YÖNELDİ'
Koronavirüs sebebiyle insanların kitap okumaya yöneldiğini, bu durumun da internetten kitap satışlarını arttığını söyleyen BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kudbettin Bingölbali, "Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar sokağa çıkmamaya başladı. İnternet satışına yöneldi. Biz de zaten 4 yıldır internet satışı yapıyorduk. Yaklaşık 1 milyon 500 bin üyemiz vardı. Üye sayımız gittikçe artıyor" dedi.
'BAŞLATTIĞIMIZ KAMPANYAYLA ÖDÜLLER VERİYORUZ'
Koronavirüsü salgınından sonra kampanya başlattıklarını anlatan Bingölbali, "10 Mart 30 Mart arası 'Türkiye okuyor, Evde kal Türkiye' sloganıyla kampanya başladık. Yüzde 50 civarında işlerimiz arttı. Kargolar yetişmemeye başladı. 3 şubede bulunan toplam 300 personelimizi internete yönlendirdik. İşlerimiz yaklaşık yüzde 80 civarı internete kaydı. Biz de bu iş artışı nedeniyle hazırlıklarımızı yaptık, stoklarımızı çektik. Geçen sene 7 milyon 500 bin kişiye internet üzerinden kitap gönderdik. Şu anda yıl bazına vurduğumuzda böyle gidersek iki katına çıkacak. Bu ay zirve ayımız. Gece gündüz kitap temin etmeye çalışıyoruz. Üç şube ve depolarımızda yaklaşık 5 milyon kitabımız var. Bu stoklardan yararlanıyoruz. Sadece kitap değil, puzzle ve zeka oyunları gibi çocuklara yönelik oyuncaklar da satıyoruz. Biz de başlattığımız kampanyada her gün 20.20'de 20 dakika kitap okumak kaydıyla ödüller veriyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç fırsatçılık değil insanların evde boş vakitlerini dolu geçirme, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Ayrıca yüzde 50'den başlayıp yüzde 70'e varan indirimlerimizle insanlarımız okuma alışkanlığı kazansın diye üzerimize düşeni yapıyoruz. Okuma oranını yükselmek için müessese olarak taş üstüne taş koyabiliyorsak ne mutlu bize. Biz o yoldayız. Ekibimiz heyecanlı. Ekibimiz okumayı seven bir ekip, insanların okuma oranını arttırmak için fedakarlık da yapıyorlar" diye konuştu.
'5 MİLYON KİTAP STOĞUMUZ VAR'
Koronavirüsü ilk çıktığı andan itibaren stoklarını oluşturduklarını belirten Bingölbali, "Şu an 5 milyon civarı stok oluşturduk. İnşallah bu musibeti hep birlikte atlatacağız. İyi tarafından bakarsak insanlar evlerinde okumaya başladı. Eğer bir nebze de olsa insanlarımızın okuma oranını arttırma konusunda bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Bu salgını da atlatacağımızı düşünüyorum. Geçmiş olsun Türkiyem diyorum. İnşallah kazasız belasız evimizde kalarak tedbirlerimizi alarak, bu musibetten çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Mehmet İNAN
2020-03-24 11:29:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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