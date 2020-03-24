Mustafakemalpaşa’ya kanalizasyon müjdesi

Mustafakemalpaşa’da altyapı meselesi için ilk adım atıldı. Yayınlanan ilan ile birlikte ihale süreci resmen başladı.

İlçenin büyük bir bölümünde yaşanan altyapı meselesi yıllardan beri çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alıyordu. Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın büyük önem verdiği altyapı çalışmalarında içme suyu projesine ek olarak Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kanalizasyon altyapısı için de çalışmalara başlanacağı açıklandı. 2020/145378 kayıt numarası ile yayınlanarak resmiyet kazanan yeni projeye göre 09.04.2020 günü saat 11:00’da ihale yapılacak. İhalenin sonuçlanması ile birlikte 15 gün içerisinde müteahhit firmanın çalışmalara başlayacağı açıklanırken, iş takvimi 522 gün olarak belirtildi.

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