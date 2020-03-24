Bursaspor'dan Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun mesajı



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Koronavirüs salgını Türk spor dünyasında da etkisini gösterirken, Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın yanı sıra, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bunun üzerine Bursaspor Kulübü, sarı kırmızılı camiaya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan iki ayrı açıklamada, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ve "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim´in Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatih Terim´e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-03-24 11:57:55



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