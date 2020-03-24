PTT'de korona tedbiri

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde PTT şubesinde tedbirler artırıldı.

PTT şubesinde korona virüsüne karşı bankolar streç filmlerle sarıldı. PTT’ye gelen vatandaşlarla personeller arasındaki teması olabildiğince azaltmak maksadıyla bankoların önüne şerit çekilerek mesafe artırıldı. Şubeye çok sayıda 65 yaş ve üzeri vatandaşın geldiği öğrenildi. Şubede düzenli bir şekilde gerçekleştirilen dezenfektan çalışmalarının yanı sıra vatandaşlar kapı önünde mesafeli bir şekilde sıra olarak içeriye tek tek alınıyor. Vatandaşların zorlu süreç içerisinde mağdur olmaması için personel titiz ve dikkatli bir şekilde çalışmalarına devam ederken, zorunlu olmadığı sürece vatandaşların evde kalmaları istendi.

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