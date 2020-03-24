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Tarladan balık topladılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde baraj suları çekilince binlerce balık ortaya çıktı Fırsatı değerlendiren köylüler baraj sahasından elleriyle balık topladı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde suların çekildiği baraj havzasında ortaya çıkan binlerce balığı görünce şaşkına dönen köylüler, elleriyle balık topladı.

Tarladan balık topladılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde baraj suları çekilince binlerce balık ortaya çıktı Fırsatı değerlendiren köylüler baraj sahasından elleriyle balık topladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde suların çekildiği baraj havzasında ortaya çıkan binlerce balığı görünce şaşkına dönen köylüler, elleriyle balık topladı.
Boğazköy Barajı kapaklarının açılmasıyla tarlalara taşan sular çekilince, binlerce balık susuz kalan tarlalarda gün yüzüne çıktı. Bunu fırsat bilen vatandaşlar, tarladan patates toplar gibi balık topladı.
Olayla ilgili konuşan Boğazköy Mahallesi Muhtarı İsmail Ese, her sene baraj kapaklarının açılmasıyla tarlaları su bastığını daha sonra suların çekilmesiyle birlikte aynı manzarayı yaşadıklarını belirterek, "Baraj suları çekilince arazi balık tarlasına döndü. Her yer balık dolu" ifadelerini kullandı.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da geçen yıl da aynı görüntülerin meydana geldiğini dile getirdi. Gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Taban, su yüzeyindeki balıkların akıntı ile suyun fazla olduğu noktalara yönlendirildiğini, böylece binlerce balığın kurtarıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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