Tekstilin kalbi Bursa’da sağlık açısından yetersiz 100 bin tıbbî maske ele geçirildi Piyasaya sürülmek üzere kolilenmiş 100 bin tıbbî maskeye el konuldu

Tekstil şehri Bursa’da bir atölyeye yapılan operasyonda 100 bin tıbbî maske ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tıbbî maske üretimi yapan iş yerlerini tespit etti. Yıldırım ilçesinde bulunan bir işletmenin koronavirüs salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından kaçak tıbbî maske üretimi yaptığı belirlendi. Tekstil atölyesinde üretilen tıbbî maskelerin el altından fahiş fiyatlar ile piyasaya sürüleceğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda koliler içerisinde piyasaya sürülmeye hazır yaklaşık 100 bin adet maske ele geçirildi. Gözaltına alınan işletme sahibi E.Z. sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de inceleme yaptığı maskelerin sağlık açısından yetersiz olduğu öğrenildi.

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