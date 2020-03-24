Geri geri gelirken şarampole uçtular: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geri geri gelen otomobil şarampole uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza Esenköy'de meydana geldi. 16 Y 8624 plakalı araç sürücüsü U.G, geri geri geldiği sırada dikkatsizlik sonucu şarampolden aşağı uçtu. Takla atan araç ters vaziyette durdu. Kazayı görenler yardıma koştu. Ters duran açtan sürücü U.G. ve M.Y. çıkartıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.