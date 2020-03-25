Kırsalda ulaşım kalitesi artıyor

Bursa'nın tüm ilçelerinde altyapı ve ulaşımı öncelikli konu olarak ele alan ve bu konuda hiçbir kısıtlamaya gitmeyen Büyükşehir Belediyesi, Kestel'in kırsal Alaçam mahallesine ulaşan 8 bin 300 metrelik yoldaki sıcak asfalt kaplama çalışmalarını da tamamladı.

Bursa’nın en temel sorunu olan ulaşıma köklü çözümler üretmek amacıyla akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeler ve toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan 17 ilçede de kırsal mahalle yollarını daha sağlıklı hale getirmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kestel ilçesinde de Alaçam Mahallesi'nin ana artere bağlantısını sağlayan 8 bin 300 metre uzunluğundaki yolun sıcak asfalt kaplama çalışması da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yenilenen yolun tarlalara bağlantısı da daha sağlıklı hale getirildi.

Yollar pırıl pırıl

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte yenilenen Alaçam yolunda incelemelerde bulundu. Kırsal ile şehir merkezlerini buluşturan yolların sağlıklı hale getirilmesinin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Biz de kırsaldaki yollarımız pırıl pırıl olsun, vatandaşlarımız köyüne giderken hiçbir sıkıntı, zahmet yaşamasın, hatta şehirde işini, ticaretini yapsın ama kırsal mahallesinde yaşamını sürdürsün istiyoruz. Bu manada ulaşım ve alt yapı bu işin en önemli unsurlarından. Alaçam mahallemizin de böyle bir isteği vardı. Yaptığımız program çerçevesinde buradaki çalışmayı bitirdik. Özellikle civar tarlalardan buraları kullanacak vatandaşlarımızı özellikle uyarmak istiyorum. Tarlalardan yola giriş çıkışlar noktasında dikkat etsinler, asfalta herhangi bir tahribat vermesinler. 8 bin 300 metrelik bu aks üzerinde yaklaşık 10 milyon 620 bin TL'lik bir yatırım yaptık. Yolun Alaçam ve Kestel'e hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da bölgeye kazandırılan yol ve diğer yatırımlar nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

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