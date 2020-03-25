Pazarcı esnafına Usta'nın elinden tarhana çorbası

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İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, sabah pazarcı esnafını ziyaret ederek tarhana çorbası ikram etti.

Başkan Usta’ya Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Bektaş, İsmail Acar, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Halil Arslan, Ramazan Şahin, İyi Parti Belediye Meclis Üyeleri Kadir Yüksek, İlker Kara ve İsmail Aydemir eşlik etti.

Başkan Usta, esnafa işgaliye ücretini 3 ay almayacaklarını duyurdu. Virüs sebebiyle pazarın bom boş kaldığını ifade eden pazarcı esnafı zor günlerin hep birlikte atlatılacağını belirterek Belediye Başkanı Usta’ya teşekkür ettiler.

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