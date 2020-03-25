BUÜ Tıp Fakültesi ve Bursasporlu futbolculardan #EvdeKalBursa videosu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi yöneticileri, hastane hekimleri, personeli ile Bursasporlu futbolcu ve teknik ekip #EvdeKalBursa çağrısında bulundu.

Yaklaşık 4 dakikalık videoda BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, akademisyenler ve idarî personel, Bursalı vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Videoya "Bizler bu bunalımlı dönemde sizler için çalışıyoruz" diye başlayan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, her ihtimâle karşı hazırlıklı olduklarının altını çizdi. Vatandaşlardan evde kalmalarını ve kendi olağanüstü hâllerini ilan etmelerini isteyen Ekrem Kaya, "Kısa bir zaman için evde kalmak güzeldir ve hayat eve sığar" dedi.

Hastane içerisinde görev yapan diğer anabilim dalları ve poliklinik görevlilerinin evde kal çağrısı yaptığı videoda Bursasporlu futbolcu Selçuk Şahin de yer aldı. Hastanede görev yapan personele seslenen Şahin, "Sizler bizim için hastanedesiniz. Biz de Bursa'nın sağlığı için evde kalıyoruz. Lütfen evde kal" şeklinde konuştu.

Videoya Bursasporlu futbolcular Abdullahi Shehu, Jani Atanasov, Onur Atasayar, Serdar Özkan, Özer Hurmacı ile teknik heyetten isimler de mesajlarıyla destek verdi. Video Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Youtube hesabından yayımlandı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da videoyu paylaşarak, Bursalılara daha güzel ve daha sağlıklı yarınlar için evde kalmaları çağrısında bulundu.

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