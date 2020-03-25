Vatandaştan sağlıkçıya anlamlı jest Küçük sürpriz yorgunluğunu unutturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vatandaştan sağlıkçıya anlamlı jest Küçük sürpriz yorgunluğunu unutturdu

İHA

Türkiye bir taraftan koronavirüs ile mücadele ederken, diğer yandan vatandaşlar sağlık çalışanlarının fedakârlıklarına karşı desteklerini çeşitli şekillerde gösteriyor.

Vatandaştan sağlıkçıya anlamlı jest Küçük sürpriz yorgunluğunu unutturdu

Türkiye bir taraftan koronavirüs ile mücadele ederken, diğer yandan vatandaşlar sağlık çalışanlarının fedakârlıklarına karşı desteklerini çeşitli şekillerde gösteriyor.
Sağlıkçılara anlamlı bir jest de Bursa’da yapıldı. Bir vatandaş, sağlık çalışanının aracına çikolata bıraktı. Nöbetten çıkan sağlık çalışanı, bu jesti, ‘Ne güzel bir sürpriz. Bırakan her kimse çok teşekkür ediyorum" diyerek sosyal medyadan paylaştı. Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada hızla yayılırken, yüzlerce beğeni aldı.
Çok yoğun ve yorucu bir nöbetten sonra aracına geldiğini ve aracın camında bir paket çikolata gördüğünü söyleyen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanı Derya Arslan Bilgin, “Önce çok şaşırdım, daha sonra halkımızın sağlıkçılara verdiği desteği düşünerek, kötü niyetli bir insanın bunu yapmayacağını anladım” dedi.
Çikolata sürprizi ile karşılaştığında çok mutlu olduğunu ifade eden Bilgin, “Fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabımdan paylaştım. Her kim bıraktıysa gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Nöbet çıkışı bütün yorgunluğumu da aldı” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdan sonra çok beğeni aldığını belirten Bilgin, “Paylaşım çok yayıldı. Bursalı iş adamlarından, Teksas grubu, esnaflar ve vatandaşlarımızdan, hatta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızdan bile mesajlar ve destek aldım. Hepsinin duasında olduğumu, eksik bir şeyimiz olduğunda karşılamak istediklerini söylediler. Herkese teşekkür ediyorum. Göndermiş kadar oldular” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa sokaklarında ‘Covid-19’ temizliği
YEREL HABERLER Bursa sokaklarında ‘Covid-19’ temizliği
Mustafakemalpaşa'da soruyu bilen kitap kazanıyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da soruyu bilen kitap kazanıyor
Bursasporlu futbolculardan hastane personelleriyle 'Evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolculardan hastane personelleriyle ...
BUÜ Tıp Fakültesi ve Bursasporlu futbolculardan #EvdeKalBursa videosu
YEREL HABERLER BUÜ Tıp Fakültesi ve Bursasporlu futbolculardan ...
Nilüfer Belediyesi’nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden sağlık kuruluşlarına 3 ...
Bursa´da 'FETÖ Borsası' davası sanıkları için savcı mütalaa verdi
YEREL HABERLER Bursa´da 'FETÖ Borsası' davası sanıkları için savcı ...
O akıma Türkiye'den de bir firma katıldı Beyaz et devi, toplumsal mesafeye dikkat çekebilmek için 48 yıllık marka ismini ikiye böldü
YEREL HABERLER O akıma Türkiye'den de bir firma katıldı Beyaz et ...
Müftü İzan'dan gençlere, "Yaşlılara karşı saygılı olun" çağrısı Bursa İl Müftüsü İzani Turan: "Size nasıl davranılmasını istiyorsanız, yaşlılarınıza öyle davranın"
YEREL HABERLER Müftü İzan'dan gençlere, "Yaşlılara karşı saygılı ...
Bursa'da korona virüse karşı gıda tedbirleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa'da korona virüse karşı gıda tedbirleri devam ...
Korona et fiyatlarını artırdı Et fiyatları yüzde 20 zamlandı
YEREL HABERLER Korona et fiyatlarını artırdı Et fiyatları yüzde 20 ...
Pazarcı esnafına Usta'nın elinden tarhana çorbası
YEREL HABERLER Pazarcı esnafına Usta'nın elinden tarhana çorbası
Kırsalda ulaşım kalitesi artıyor
YEREL HABERLER Kırsalda ulaşım kalitesi artıyor
Binlerce leylek Bursa'da mola verdi
YEREL HABERLER Binlerce leylek Bursa'da mola verdi
(Görüntülü) Yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için suların çekilmesini bekliyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yakınlarının mezarlarını ziyaret ...
Kestel'de sokak hayvanları yalnız değil Kestel Belediyesi, ‘Can Dostları’ unutmadı
YEREL HABERLER Kestel'de sokak hayvanları yalnız değil Kestel ...
Bursa'da yangın mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Bursa'da yangın mahalleliyi sokağa döktü
Yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için suların çekilmesini bekliyorlar
YEREL HABERLER Yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için ...
Eczanelerde korona tedbiri
YEREL HABERLER Eczanelerde korona tedbiri
Bursa'nın tarihi pazarı boş kaldı
YEREL HABERLER Bursa'nın tarihi pazarı boş kaldı
(Görüntülü) Yangını gören mahalleli 'sosyal mesafe' tanımadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yangını gören mahalleli 'sosyal mesafe' ...
(Görüntülü) Bursa'da Otobanda otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da Otobanda otomobilin çarptığı ...
Yangını gören mahalleli 'sosyal mesafe' tanımadı
YEREL HABERLER Yangını gören mahalleli 'sosyal mesafe' tanımadı
Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza
YEREL HABERLER Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza
Bursa'da Otobanda otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Bursa'da Otobanda otomobilin çarptığı yaya öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X