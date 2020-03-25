Bursa Valiliğinden maske açıklaması

Bursa Valiliği, maske sıkıntısı olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Son günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada ilimizdeki sağlık kuruluşlarında maske sıkıntısı olduğuna dâir haberler yer almaktadır. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve kamu hastanelerine yeterli miktarda maske teslimatı yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda sağlık tesislerimize maske verilmeye devam edilecektir. İlimizde bulunan sağlık kurumlarımızda yeteri kadar maske mevcut olup bu konuda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.