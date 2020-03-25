Büyükşehir’le hayat eve sığıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefâ Sosyal Destek Ekibi, iki günde 7 bin 568 çağrıya cevap verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir’le hayat eve sığıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefâ Sosyal Destek Ekibi, iki günde 7 bin 568 çağrıya cevap verdi

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmaması için oluşturduğu Vefâ Sosyal Destek Ekibi, iki günde 7 bin 568 çağrıya cevap verdi. Market alışverişinden ilaca, hasta bakımından sıcak yemeğe kadar yaşlı vatandaşların talepleri karşılanırken, bazı vatandaşların can sıkıntısını gidermek için ekiplerden bulmacası bol gazete istedikleri bile gözlendi.

Büyükşehir’le hayat eve sığıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefâ Sosyal Destek Ekibi, iki günde 7 bin 568 çağrıya cevap verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmaması için oluşturduğu Vefâ Sosyal Destek Ekibi, iki günde 7 bin 568 çağrıya cevap verdi. Market alışverişinden ilaca, hasta bakımından sıcak yemeğe kadar yaşlı vatandaşların talepleri karşılanırken, bazı vatandaşların can sıkıntısını gidermek için ekiplerden bulmacası bol gazete istedikleri bile gözlendi.
Çin’de ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, risk grubunda olan 60 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde tutmak için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Ekibi ile gece gündüz çalışıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından da 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiyle adeta evlerine hapis olan yaşlıların her türlü talebi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.
İki günde 7568 çağrı
Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Vefâ Sosyal Destek Ekibine 444 16 00 ve 716 11 55 numaralı telefonlar ile Alo 153 hattından ulaşırken, 50 araç ve 200 personelden oluşan ekip büyük bir fedakârlıkla gece gündüz çalışıyor. Son iki gün içinde Vefâ Sosyal Destek Ekibine toplam 7568 çağrı gelirken, bu çağrılardan 7167’si ekipler tarafından karşılandı. Taleplerin başında evde bakım hizmeti gelirken, iki günde 757 vatandaşa evinde sağlık hizmeti verildi. Büyükşehir’den ambulans talebinde bulunan 78 kişinin de hastaneye nakli sağlandı.
Bulmacalı gazete
Sokağa çıkabilecek yaşta bir yakınları bulunmaması nedeniyle iki günde 51 vatandaş da belediyeden market alışverişlerinin yapılmasını istedi. Bu vatandaşların gıda ve ilaç taleplerinin yanında en fazla talep ettiği şeylerden biri de bulmacası bol gazete oldu. Son iki gün içinde 214 kişi de erzak yardımı isterken, sosyal hizmetler ekiplerinin yaptığı incelemede ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılan 70 vatandaşa erzak yardımı yapıldı. Yemek yapamayacak kadar yaşlı veya hasta oldukları tespit edilen 58 vatandaşa da talepleri doğrultusunda sıcak yemek götürüldü.
Bu arada içme suyunu kartlı dolum sistemiyle karşılayan 60 yaş ve üstü abonelerin evlerinden çıkmadan bu hizmeti alabilmeleri için BUSKİ tarafından başlatılan el terminalleri ile kapıda su kartı yüklemesi hizmetinden yararlanmak isteyen 5 vatandaşın bu talebi de anında karşılandı.
Bursalı yaşlılar yalnız değil
Bu arada son açıklanan TÜİK verilerine göre nüfusu 3 milyon 56 bin 120 olan Bursa’da, 60 ve üzeri yaşlıların sayısı 425 bin 155. Bursa nüfusunun yüzde 13.9’unu 60 ve üzeri yaşlılar oluştururken, bu yaşlılardan sadece 7568’i, yani yüzde 1.7’si Büyükşehir Belediyesi’nin Vefa Sosyal Destek Ekibine başvurdu. Bu veriler Bursalı yaşlıların büyük oranda yalnız olmadıklarını, ihtiyaçlarını karşılayan yakınlarının bulunduğunu ortaya koydu. Yalnızlık çeken yüzde 1.7’lik kısım ise Bursa Büyükşehir Belediyesi sayesinde artık kendilerini yalnız hissetmiyor.
Bu süreci birlikte aşacağız
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle 60 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarını riske atmaması için evden çıkmamalarını, ihtiyaçlarının karşılanması için belediyeye başvurmasını istedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının en az hasarla atlatılması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar tarafından titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Başkan Aktaş, “Başta hükümetimiz ve kent yöneticileri olarak bizler her türlü tedbiri alıyoruz. Ancak vatandaşlarımız da bu sürece katkı koymalı. Hastalığın yayılımını önlemek için mümkün olduğunca sosyal mesafeyi açmalı ve evlerimizde kalmalıyız. Bu süreçte özellikle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hiçbir endişeye kapılmasın. Her türlü ihtiyaçları için Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız. Bir telefonla bize ulaşmaları mümkün. Bu tedbirleri devam ettirdiğimiz sürece, salgını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) SPOR Bursasporlu futbolculardan hastane personelleriyle 'Evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Bursasporlu futbolculardan hastane ...
(Görüntülü) BURSA Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jest
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jest
Mobilya da destek kapsamına alındı
YEREL HABERLER Mobilya da destek kapsamına alındı
Türkyılmaz: “Büyüklerimiz bize emanet”
YEREL HABERLER Türkyılmaz: “Büyüklerimiz bize emanet”
Karacabey’de tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de tehlike arz eden metruk binalar ...
Gemlik Belediyesinden yaşlılara yardım eli
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesinden yaşlılara yardım eli
BUÜ Hastanesi’ne koronayla mücadale için ikinci bağış
YEREL HABERLER BUÜ Hastanesi’ne koronayla mücadale için ikinci bağış
Başkan Usta'dan sağlık çalışanlarına jest
YEREL HABERLER Başkan Usta'dan sağlık çalışanlarına jest
Yılmaz’dan koronavirüs nöbeti Başkan Yılmaz, çağrı merkezinde telefonlara baktı
YEREL HABERLER Yılmaz’dan koronavirüs nöbeti Başkan Yılmaz, çağrı ...
Osmangazi zabıtasından ‘yaşlı’ denetimi
YEREL HABERLER Osmangazi zabıtasından ‘yaşlı’ denetimi
Burulaş’ta mesafeli yolculuk dönemi
YEREL HABERLER Burulaş’ta mesafeli yolculuk dönemi
Koronavirüsü çocuklara nasıl anlatmalıyız
YEREL HABERLER Koronavirüsü çocuklara nasıl anlatmalıyız
Kestelli çocuklardan "Evinde kal" videosu Kestel Belediyesporlu çocuklardan ‘Evinde Kal’ çağrısına videolu destek
YEREL HABERLER Kestelli çocuklardan "Evinde kal" videosu Kestel ...
Kızılay'dan hasta ve yakınlarına hijyen seti
YEREL HABERLER Kızılay'dan hasta ve yakınlarına hijyen seti
Bursa Valiliğinden maske açıklaması
YEREL HABERLER Bursa Valiliğinden maske açıklaması
Can Dostlar Osmangazi’ye emanet
YEREL HABERLER Can Dostlar Osmangazi’ye emanet
Oğlunun nikah törenini böyle fotoğrafladı
YEREL HABERLER Oğlunun nikah törenini böyle fotoğrafladı
Ölmüşlerine dua etmek için gölün içine giriyorlar Sular kısmen çekilince ölülerine dua etmek için çizmelerini giyip mezarlığa gittiler
YEREL HABERLER Ölmüşlerine dua etmek için gölün içine ...
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Başkan Sertaslan’dan kapalı pazar denetimi
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan’dan kapalı pazar denetimi
Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jest
YEREL HABERLER Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jest
"FETÖ borsası"nda mütâlaa verildi
YEREL HABERLER "FETÖ borsası"nda mütâlaa verildi
Başkan Tanır’dan “Evde kal” mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanır’dan “Evde kal” mesajı
Bursalı sporcu Dünya Şampiyonası’na katılıyor
YEREL HABERLER Bursalı sporcu Dünya Şampiyonası’na katılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X